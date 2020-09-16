فرنسا… 1200 تلميذ مصاب بكورونا والسلطات تغلق 81 مدرسة

أغلقت السلطات الفرنسية 81 مدرسة، بعد أسبوعين فقط من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بسبب اكتشاف 1200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الفضاءات الدراسية.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزير التربية الوطنية الفرنسي، جان ميشيل بلانكير، اليوم الأربعاء، أن قرارات الإغلاق همت 2100 فصلا دراسيا، لكنه أكد أن وضع الدخول المدرسي جيد بشكل عام.

وقلل الوزير الفرنسي من شأن قرارات الإغلاق، معتبرا أن عدد المدارس المغلقة لايزال محدودا للغاية، ولا يشكل إلا 0.13 في المائة من 60 ألف مؤسسة تعليمية في البلاد.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 7852 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ما يشكل ارتفاعا عن 6158 حالة إصابة، سجلت أول أمس الاثنين.

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وقالت أيضا الوزارة في تحديثها اليومي على الأنترنت إن عدد الحالات، التي دخلت إلى المستشفيات، بسبب كوفيد-19، خلال الأيام السبعة الماضية، ارتفع إلى 2713 حالة، مقارنة بما تم تسجيله، أول أمس الاثنين، وهو 2561 حالة.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا إلى 30999 بعد تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، وبلغ مجمل عدد حالات الإصابات بالفيروس الآن في فرنسا 395104 حالات.