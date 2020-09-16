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رقم قياسي لوفيات كورونا في البرازيل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي لوفيات في البرازيل والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء إن البلاد سجلت 1113 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد وفيات منذ الثاني من سبتمبر.

 

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وبلغ إجمالي الوفيات 133119.

 

وزاد عدد الإصابات 36653، ليصل الإجمالي إلى أربعة ملايين و382263 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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