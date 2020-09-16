شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي لوفيات كورونا في البرازيل والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء إن البلاد سجلت 1113 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد وفيات منذ الثاني من سبتمبر.

Advertisements وبلغ إجمالي الوفيات 133119. وزاد عدد الإصابات 36653، ليصل الإجمالي إلى أربعة ملايين و382263 حالة.

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