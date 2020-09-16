شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يعلق الصلاة في الأقصى 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس اليوم الأربعاء تعليق دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى المبارك ولمدة ثلاثة أسابيع. وقال المجلس ، في بيان صحفي اليوم ، إن تعليق دخول المصلين سيكون بعد صلاة الجمعة المقبلة، حفاظا على حياة المواطنين بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

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