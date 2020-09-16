شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: ملتزمون بوقف الصراع العسكري في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري التزام مصر بالحد من توسع الصراع العسكري في ليبيا والدعوة لتحقيق حل سياسي شامل لكافة مكونات الأزمة الليبية عبر حوار ليبي- ليبي. جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الـ٢٤ للمائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة "الإيكونوميست" لتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط وأوضح أن توقيع مصر لاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع قبرص و اليونان جاء لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي يذخر بها البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن منتدى غاز شرق المتوسط يهدف إلى خلق منصة لضمان أمن الطاقة وتعزيز مشروعات التعاون.

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