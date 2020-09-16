شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا .. إغلاق المدارس بعد اندلاع حريق في ميناء والان نبدء بالتفاصيل
اندلع حريق كبير في أجزاء من ميناء بمدينة أنكونا الإيطالية اليوم الأربعاء، ولكن لم يسفر عن وقوع ضحايا، ولكن أجبر السلطات على إغلاق المدارس والجامعات ومطالبة المواطنين بعدم الخروج.
وأعلنت عمدة المدينة فاليريا مانشنيلي عن إجراءات وقائية لمدة يوم في منشور على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. كما أغلقت المتنزهات وأماكن ممارسة الرياضة.
وأضافت " وفقا للملاحظات الأولية، يبدو أنه لا يوجد مشاكل تتعلق بالتلوث، ولكننا نعتقد أنه من الأفضل أن نتوخى الحذر لحين صدور النتائج الأولية".
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