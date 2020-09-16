شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الإندونيسية أن البلاد سجلت أكبر ارتفاع يومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 3963 حالة اليوم الأربعاء. وسجلت إندونيسيا حتى الآن عن 228993 إصابة.

وأوضحت البيانات تسجيل 135 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9100، وهو أكبر عدد من الوفيات في جنوب شرق آسيا.