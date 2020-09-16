بالفيديو حيدر توافيه المنية بسبب خطأ أثناء العملية

بخطا طبي توفي مواطن يبلغ من العمر خمسة واربعين عاما..ليدفع الامر بذويه لمناشدة رئيس مجلس الوزراء للتدخل ومحاسبة المقصرين. بتزايد مستمر هي الاخطاء الطبية في البلاد..اخرها ولربما ليس اخيرها..وفاة مواطن بداخل احد المستشفيات الاهلية بتشخيص وعملية خاطئة

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