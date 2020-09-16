اعتراف صادم.. كيندال جينر تتعاطى المخدرات!

أطلَّت "كيندال جينر" برفقة شقيقتها نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" في البرنامج الإذاعي Sibiling Rivalry الذي تقدمه النجمة الأمريكية "كيت هدسون" و"أوليفر هادسون"، حيث سًجِّلت حلقتهما في شهر يناير الماضي.وكشفت "كيندال" جانب خاص من حياتها الشخصية خلال فقرة أسئلة نارية جمعتها مع شقيقتها من بينها سؤال عن تعاطيها الحشيش.

طرح "أوليفر" سؤالًا على "كورتني كارداشيان"، وقال : "إن كان هنالك متعاطي مخدرات في عائلتك، فمن سيكون؟"، فأجابت على الفور "كيندال".



وأشارت "كيندال" أنها لم تعترف بهذا الأمر من قبل، وقالت: "لا أحد يعلم ذلك، إنها المرة الأولى التي أقول شيئًا كهذا."

وحينما سئلتا حول أين من شقيقاتهن الأكثر هدوءًا، أجبتا "كايلي"، وقالت "كورتني": "كايلي شخصية غيى انتقادية."

وفي حين لم تتوسع "كيندال" في الحديث عن تعاطيها المخدرات، لكنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها أفراد عائلة "كارداشيان" تحت تأثير مادة غير مشروعة، فقد كشفت "كيم كارداشيان" سابقًا أنها كانت في حالة نشوة وتحت تأثير المخدرات خلال لحظتين حاسمتين في حياتها، فمرة حين زواجها من المنتج الموسيقي "دامون ثوماس" عام 2000، والثانية لحظة تصوير شريطها الإباحي مع حبيبها السابق "راي جي" عام 2003.