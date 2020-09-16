مادونا تكتب وتخرج فيلما عن قصة حياتها

وتعد مادونا صاحبة أكثر الأغاني مبيعا في العالم على الإطلاق، حيث بلغ الحجم العالمي لمبيعاتها 335 مليون تسجيل.
وشاركت مادونا خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من 50 عاما في عدة أفلام من بينها (إيفيتا) و"دوري خاص بهن" (إيه ليغ أوف ذير أون) وأخرجت وكتبت فيلم (دبليو.ئي) في 2011 عن التخلي عن العرش في بريطانيا في الثلاثينات.
وقالت مادونا في بيان "أريد أن أنقل هذه الرحلة الرائعة في الحياة كفنانة وموسيقية وراقصة وإنسانة تحاول شق طريقها في هذا العالم".
وأضافت أن تركيز الفيلم " سيكون دائما موسيقيا".
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