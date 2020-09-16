الذهب يرتفع قبيل قرارات الفيدرالي الأميركي

وارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب في مستهل تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.37% وسجلت 1973.40 دولار للأوقية. ويجرى تداول العقود الفورية حول سعر الذهب GOLD عند مستويات 1964.31 دولار للأوقية.

ولقد ارتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ في مستهل تداولات اليوم، وتمكن من تعويض هبوطة في الجلسة السابقة، في ظل استفادته من ضعف الدولار الأمريكي في الأسواق مع ضعف شهية المخاطرة في الأسواق، وبخاصة مع ترقب انعقاد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.



ويعتبر اجتماع لجنة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب اليوم الأربعاء من أهم الاجتماعات خلال هذا العام إن لم يكن أهمها على الإطلاق، ولذلك ينتظر المستثمرون ومتداولو العملات قرارات البنك لما لها من تأثير مباشر على تحركات سعر الدولار USD الذي يقود معظم العملات الرئيسية الأخرى.

ومن المرجح أن يؤثر تقرير التوقعات الاقتصادية مباشرة على سعر الدولار USD بسبب ما يتضمنه هذا التقرير من توقعات للبنك الفيدرالي الأمريكي بشأن معدلات التضخم والنمو الاقتصادي خلال العامين المقلبين، كما يشير إلى آراء أعضاء الفيدرالي المتعلقة بتوقعاتهم بشأن معدلات الفائدة.



بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الأسواق تترقب تطورات حزمة التحفيز الأمريكية المقبلة، وبخاصة بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي في مستهل الأسبوع الجاري، بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق حول حزمة التحفيز المنتظرة لمساعدة الاقتصاد من التعافي من تداعيات تفشي فيروس كورونا ، كوفيد 19، إذا أبدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، استعدادها لتقديم التنازلات، وهو ما عزز من قوة الدولار USD.

وأيضا، هبط مؤشر الدولار USD الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.09% ويتم تداوله عند مستويات 92.97 نقطة. وتوجد علاقة عكسية بين الدولار الأمريكي وأسعار الذهب، فارتفاع الدولار يدفع سعر الذهب GOLD للانخفاض، وهبوط الدولار الأمريكي يدفع الأسعار للارتفاع، ولكن هذه العلاقة حالياً تتأثر بتطورات فيروس كورونا والمخاوف تجاهه وهو ما يؤثر سلبياً على سعر الذهب GOLD أو الدولار بشكل قوي.

ومن بين أسعار المعادن الأخرى، ارتفعت عقود الفضة في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.73% وسجلت حوالي 27.665 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود البلاديوم بنسبة 0.01% وسجلت حوالي 2.414.80 دولار للأوقية. في حين، ارتفعت عقود البلاتين خلال تداولات اليوم بنسبة 0.66% وسجلت حوالي 988.70 دولار للأوقية.