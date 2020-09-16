4 خرافات شائعة عن الأطعمة يجب التوقف عن تصديقها

وبحسب موقع "ذا هيلث سايت"، هناك خرافات شائعة ومتداولة بكثرة عن الأطعمة، خصوصا على الإنترنت الذي هو مليء بالآراء المختلفة حول ما يجب، وما لا يجب أن تتناوله.

لكن الحقيقة تقول بأنه لا يوجد شيء يسمى بالنظام الغذائي المثالي، بالإضافة إلى ذلك، لا توجد خطة نظام غذائي مثالية تناسب الجميع.



وبحسب رأي خبراء التغذية، أفضل نظام غذائي لك هو ذلك الذي يوفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لجسمك ولا يسبب لك أي أذية أو ضرر.

ولمساعدتك على تناول الطعام بشكل صحيح والبقاء بصحة جيدة، إليك أبرز الشائعات والخرافات التي عليك تجاهلها وعدم الأخذ بها:

الخرافة الأولى: الكربوهيدرات ضارة بالصحة:

ليست كل الكربوهيدرات متشابهة، ولكن يمكن أن تساهم الكربوهيدرات التي تأتي من الخبز الأبيض والأرز الأبيض والأطعمة العالية المعالجة، في زيادة الوزن وزيادة خطر التعرض لمشاكل صحية خطيرة.



لكن الكربوهيدرات الموجودة بالأطعمة الكاملة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والفاكهة والخضروات، تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الخرافة الثانية: لا تتخطى وجبة الإفطار:

الإفطار وجبة أساسية، لكن تخطيها ليس بهذا الحجم من الضرر الذي يقال عنه، يمكنك تخطي هذه الوجبة إذا لم تكن جائعا في الصباح والانتقال إلى وجبة الغداء مباشرة، لكن احرص حينها على تناول وجبة غنية بالعناصر الغذائية لتقوية الجسم ودعمه.

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الخرافة الثالثة: تناول المنتجات الطازجة دائما:

في بعض الأحيان، قد يكون الطعام المجمد أكثر صحة من الأطعمة الطازجة، وذلك لأنه يتم تجميد الأطعمة في ذروة نضجها، بينما يتم قطف بعض المنتجات الطازجة قبل نضجها واكتمالها.

الخرافة الرابعة: تجنب الغلوتين:

الغلوتين هو بروتين موجود في القمح والشعير وبعض الحبوب الأخرى، ويمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي نتيجة عدم قدرة الجسم على هضم أو تكسير هذا البروتين.

لكن معظم الناس لا يعانون من هذه المشكلة، لذا يمكنهم تناوله دون خوف أو قلق.

