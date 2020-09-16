'عبسي ونامق'.. قصة أغرب طلاق في الأردن

وأثار الخلاف المشتعل بين الزوجين تضامن بعض رواد مواقع التواصل في الأردن واستهزاء آخرين، وتدفقت التعليقات الشاجبة والساخرة من قرار الأب والتضامن مع الأم التي تعبت في حمل التوأم طوال 9 أشهر وأن من حقها اختيار أسمائهما.



ويشار إلى أن مسلسل الأطفال "عدنان ولينا" هو مسلسل ياباني اسمه الحقيقي "ميراي شونِن كونان" (فتى المستقبل كونان) وهو من إنتاج شركة "نيبون أنيميشن" وعرض على الشاشات من ثمانينيات القرن الماضي، واستمر عرض حلقاته المكونة من 26 حلقة لمرات عديدة عبر الكثير من القنوات العربية.

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