شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تسجل 821 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الأربعاء أنها أجرت 93,682 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات لفيروس كورونا المستجد.



وقالت الوزارة إنها كشفت عن 842 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" وسجلت 821 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 821 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.