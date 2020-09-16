اعتباراً من مطلع أكتوبر.. الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها إلى 3 وجهات في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تستأنف «الاتحاد للطيران» رحلاتها إلى 3 وجهات في المملكة العربية السعودية اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل.



وأوضحت الناقلة في تحديث على شبكة وجهتها إنها ستسيّر رحلات إلى كل من جدة والرياض والدمام اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك ضمن خطتها لإضافة المزيد من الوجهات إلى شبكتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا للبيان.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع سماح السعودية بالدخول والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة.

ويُشترط أن يكون دخول مواطني دول الخليج وغير السعوديين إلى المملكة وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وبدأت السعودية من 15 مارس 2020 تعليق الرحلات الجوية الدولية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.