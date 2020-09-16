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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجّل 2121 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، تسجيل 2121 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 90324 حالة في المغرب.
ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2183718 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 34 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1648 حالة.
وتم التأكد من 2077 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 71047.
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