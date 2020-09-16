شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم قياسي لوفيات كورونا في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء إن البلاد سجلت 1113 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد وفيات منذ الثاني من سبتمبر.



وبلغ إجمالي الوفيات 133119.

وزاد عدد الإصابات 36653، ليصل الإجمالي إلى أربعة ملايين و382263 حالة.

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