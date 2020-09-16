كوريا الجنوبية تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 113 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية من دون تسجيل وفيات.

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وذكرت السلطات الصحية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22504 حالات منذ بدء تفشي كورونا، بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 367 حالة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت السلطات أن 432 شخصا خرجوا من مراكز علاج الفيروس بعد تعافيهم، ليرتفع عدد من تم شفاؤهم إلى 19310.