الصين تسجل 12 إصابة وافدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الصين تسجيل 12 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



Advertisements

ونقلت صحيفة الشعب اليومية الصينية عن السلطات الصحية في الصين صباح اليوم الأربعاء أن جميع الحالات المسجلة خلال يوم أمس لوافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 85214، بينما ظل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس مستقرا عند 4634 حالة.