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عدد الإصابات بكورونا في الهند يتخطّى خمسة ملايين إصابة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

عدد الإصابات بكورونا في الهند يتخطّى خمسة ملايين إصابة

متابعات_ الخليج 365

تخطّى عدد المصابين بفيروس المستجدّ في الهند الأربعاء خمسة ملايين مصاب، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحّة وأظهرت أن الوباء يتفشّى بوتيرة غير مسبوقة في البلاد.

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وارتفع عدد الإصابات بالفيروس الفتّاك في الهند بمقدار مليون إصابة في غضون 11 يوماً فقط، في زيادة قياسية عالمية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 5.02 مليون إصابة.

 

والهند هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس خلف الولايات المتّحدة التي سجّلت لغاية اليوم 6.59 مليون إصابة.

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