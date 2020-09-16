- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدد الإصابات بكورونا في الهند يتخطّى خمسة ملايين إصابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الهند الأربعاء خمسة ملايين مصاب، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحّة وأظهرت أن الوباء يتفشّى بوتيرة غير مسبوقة في البلاد.
وارتفع عدد الإصابات بالفيروس الفتّاك في الهند بمقدار مليون إصابة في غضون 11 يوماً فقط، في زيادة قياسية عالمية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 5.02 مليون إصابة.
والهند هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس خلف الولايات المتّحدة التي سجّلت لغاية اليوم 6.59 مليون إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر عدد الإصابات بكورونا في الهند يتخطّى خمسة ملايين إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.