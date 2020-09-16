شكرا لقرائتكم 100 قيادي يدعون الغنوشي لعدم الترشح لرئاسة حركة النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب عدد كبير من أعضاء النهضة، زعيم حركتهم الإسلامية، راشد الغنوشي، بعدم الترشّح لرئاسة الحركة، في المؤتمر القادم المقرر عقده نهاية السنة الحالية.

وأفادت إذاعة موزاييك، الأربعاء، أنّ حوالي 100 عضو من حركة النهضة من بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي ومجلس الشورى والكتلة البرلمانية إلى جانب بعض القيادات الجهوية، قد وجّهوا لائحة موقعة إلى رئيس الحزب راشد الغنوشي، طالبوه فيها "بالإعلان عن عدم الترشّح لرئاسة الحركة"، مجددا.

الغنوشي

وأكد الموقعون على اللائحة وفق المصدر ذاته، أنّ إعلان الغنوشي عن عدم الترشح لرئاسة الحركة، سيؤكد احترام مقتضيات الفصل 31 من النظام الداخلي للحزب، وتكريس "مبدأ التداول القيادي وتوفير شروط نجاح المؤتمر القادم".

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وينصّ الفصل 31 من النظام الداخلي لـ"النهضة"، على أنه "لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين".

يذكر أن مجلس شورى حركة النهضة، قد صادق بأغلبية أعضائه (145)، في جوان /يوينو الماضي، على عقد المؤتمر نهاية السنة، وسط رفض أعداد كبيرة من القيادات التاريخية للنهضة، بقاء الغنوشي لدورة جديدة على رأس الحركة، على خلفية أنه أنهى المدتين النيابيتين اللتين وفرهما له المؤتمر التاسع ولم يعد له الحق قانونيا في الترشح، خاصة أنه ظل في منصبه لمدة تقارب نصف قرن.

وفي استطلاع للرأي واصل رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، تصدّر قائمة أسوأ السياسيين في تونس وأكثر شخصية لا يثق فيها التونسيون ولا يريدون أن تلعب أي دور سياسي في بلادهم.

واختار 68% من التونسيين، الذين شاركوا في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" المتخصصة هذا الشهر ونشرت نتائجه الثلاثاء صحيفة "المغرب اليومية"، الغنوشي كأكثر شخصية سياسية في البلاد لا يثقون فيها ولا يريدون منها أن تلعب دوراً سياسيا في تونس.