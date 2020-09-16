وزارة شئون المجالس النيابية تنعى حرم عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة شئون المجالس النيابية ببالغ الأسى والحزن حرم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس حزب مستقبل وطن - والتي وافتها المنية مساء الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020. Advertisements وقد أعرب المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية - باسمه وكل مستشاريه والعاملين بالوزارة عن خالص عزائه ومواساته للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق ولأسرة الفقيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

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