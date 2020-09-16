شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يكشف اعتماد قناة الجزيرة الإرهابية على أسلوب الكذب وبث الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ماجد طوبيا، إن الجماعة الإرهابية تعتمد على بث الشائعات فى المجتمع من أجل إحداث بلبلة، وتستغل القنوات التابعة لها من أجل الوصول لهذا الهدف المنشود، ولعل قناة الجزيرة الإرهابية تأتى فى مقدمة القنوات التى تتبع هذا الأسلوب ضد مؤسسات الدولة المصرية بغرض التشويه والتقليل من حجم الإنجازات والنيل من عزيمة المصريين، من خلال اتباع سياسة الكذب والتدليس ونشر الشائعات بين المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجماعة الإرهابية تريد أن تظهر من خلال تقاريرها المفبركة وأخبارها الكاذبة والشائعات التى يروجون لها ليل نهار عبر هذه الشاشات، أن هناك عددا من الملفات التى تخص المواطنين وفى المقدمة منها ملف الرعاية الاجتماعية تشهد تراجع فى الأداء متجاهلين كافة الأرقام إلى حظى بها هذا القطاع على وجه التحديد فى السنوات الأخيرة وكيف انعكس الوضع فى الشارع المصرى على هذه الفئة من المجتمع المصرى.

ولفت عضو البرلمان، إلى ان هذه الجماعات الإرهابي تستغل شاشاتها لتحريض المواطنين، وذلك من خلال إلقاء الضوء على القضايا الجماهيرية، ولعل ما حدث بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يؤكد ذلك، حيث تم نشر كم من الفيديوهات والصورة المفبركة والأخبار الكاذبة والشائعات حول آلية تطبيق القانون وأنه تشريع عقابى، وفى حقيقة الامر القانون مجرد آلية لتنظيم عملية البناء فى مصر والقضاء على البناء العشوائى، حيث تم تقديم الكثير من التسهيلات والمرونة للمواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية للتيسير على الجميع وهذا ما تجاهلته القنوات الإرهابية جملة وتفصيلا.

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