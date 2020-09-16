تزامنا مع مباراة كرة القدم..سلطات طنجة تغلق المقاهي اليوم الأربعاء على الساعة السابعة مساء

قررت السلطات المحلية، بمدينة طنجة، إغلاق جميع المقاهي ابتداء من اليوم الأربعاء، على الساعة السابعة مساء، بشكل استثنائي، تزامنا مع المباراة التي ستجمع فريق اتحاد طنجة والجيش الملكي.
وكشف مصدر مسؤول ل”اليوم24″ أن قرار الإغلاق سيتم تطبيقه تفاديا لاكتظاظ المتفرجين في المقاهي لمتابعة مباراة فريق مدينتهم.
ويلعب فريق اتحاد طنجة مباراته ضد فريق الجيش الملكي، مساء غد الأربعاء على الساعة السابعة والربع مساء بملعب ابن بطوطة.
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