مسؤولو الجامعة الملكية للتايكواندو ينعون عدنان: كان ابن جميع المغاربة..والجريمة بشعة -فيديو

فيديو: يونس الميموني

نعى مسؤولو الجامعة الملكية لرياضة التايكواندو، أمس الثلاثاء، بطنجة، أسرة بوشوف في وفاة فلذة كبدهم عدنان، بسبب جريمة قتل بشعة.

وكشف المسؤولون لـ”اليوم24″ أن المرحوم البالغ من العمر 11 عاما، كان يمارس رياضة التايكواندو، وهو ابن جميع المغاربة، مشيرا إلى أن الشعور بالأمان أولية كل المغاربة.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد كشف عن بعض تفاصيل عملية قتل الطفل “عدنان” الذي اختفى عن منزله في طنجة منذ الإثنين الماضي.

وقال البلاغ، إن مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، قد توصلت يوم الاثنين المنصرم، ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.

Advertisements

وقد أسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث، يقول البلاغ، إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.