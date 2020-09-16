إصابات كورونا في شتنبر.. 25 ألف حالة تنقل المغرب إلى وضع أسوء في الترتيب العالمي

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كشفت وزارة الصحة مساء أمس الثلاثاء، عن حصيلة الوضعية المعتلقة بانتشار فيروس كورونا في المملكة، خلال النصف الاول من شهر شتنبر، حيث أظهرت ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة الإضافية والتي بلغت 25287 حالة جديدة، الأمر الذي أدى إلى جعل المغرب يتقدم بـ8 مراكز في الترتيب الدولي من حيث الإصابات والوفيات.
وبينت الوزارة في تصريحها الصحفي النصف شهري، أن المغرب سجل خلال الأسبوع الثاني من شهر شتنبر ما مجموعه 14 ألف و292 حالة إصابة مؤكدة، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة عن عدد الإصابات المسجلة في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، والتي بلغت 10995 حالة.
أما عدد الوفيات، فسجلت الوزارة أنها بلغت على 250 حالة في الأسبوع الأول، و217 حالة بالأسبوع الثاني، أي ما مجموعه 267 حالة. أما عدد المتعافين خلال نفس الفترة فبلغ 8919 حالة في الأسبوع الأول، مقابل 12254 حالة بالأسبوع الثاني، أي بتزايد نسبته 37 بالمائة.
وبشأن ترتيب المغرب من الناحية الوبائية عالميا وقاريا، أظهرت بيانات الوزارة أن تصاعد انتشار الوباء جعل المغرب ينتقل ب8 مراكز، ليصبح في الرتبة 38 عالميا من حيث عدد الإصابات، كما أصبح في المرتبة 44 عالميا من حيث الوفيات.
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