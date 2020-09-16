جهة بني ملال .. 4 وفيات بفيروس كورونا من بينها مدير مدرسة تعليمية

تسبب كوفيد-19، أمس الثلاثاء، في وفاة مدير مدرسة أيت المخفي بجماعة زاوية إسحاق، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد بالمتسشفى الإقليمي بخنيفرة لترتفع الحصيلة بالإقليم الى 20 حالة وفاة.

وكشفت مصادر طبية لـ”اليوم24″ فإن الوفايات التي سجلت، أمس الثلاثاء، جاءت متفرقة على ثلاث أقاليم بالجهة، إذ سجل إقليم خنيفرة وفاة شخصين، وإقليم بني ملال وفاة واحدة، وإقليم خريبݣة وفاة واحدة أيضا.

وأضاف المصدر داته، أن إجمالي الوفيات أرتفع إلى 58 حالة وفاة بجهة بني ملال خنيفرة منذ تفشي وباء كورونا المستجد بالمغرب، فيما بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا أمس الثلاثاء 118 حالة بالجهة لترتفع الحصيلة الى 4287 حالة مؤكدة.