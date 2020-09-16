طقس الأربعاء.. أجواء حارة مع سحب غير مستقرة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من أقصى الجنوب والجنوب-الشرقي.

وستهم سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات أو زخات مطرية رعدية مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسفوح الجنوبية-الشرقية والمنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في غالب الأحيان بالواجهة المتوسطية، والريف، والسايس، والسهول الشمالية، مع نزول قطرات مطرية متفرقة، إضافة إلى أجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع زوابع رملية كثيرة ستهم الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية إلى شرقية بالأقاليم الصحراوية، وضعيفة إلى معتدلة، من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية، وشمالية إلى أحيانا غربية في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية، وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وبالسهول، وبالسفوح الجنوبية الشرقية وقرب السواحل، وما بين 25 و30 درجة بسوس، والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 39 و44 در جة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وما بين 33 و38 درجة بالجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وداخل منطقة سوس، وبالسهول الغربية للأطلس وبملوية، وما بين 28 و33 درجة بالسهول الأطلسية، والمنطقة الشرقية، والريف، والسايس، والسواحل الجنوبية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 23 و28 درجة بمرتفعات الأطلس، والواجهة المتوسطية وبالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العرائش وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب بوجدور.