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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 12 إصابة وافدة بكورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 سبتمبر 2020
أعلنت الصين تسجيل 12 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ونقلت صحيفة الشعب اليومية الصينية عن السلطات الصحية في الصين صباح اليوم الأربعاء أن جميع الحالات المسجلة خلال يوم أمس لوافدين من الخارج.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 85214، بينما ظل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس مستقرا عند 4634 حالة.
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