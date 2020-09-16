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شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الإصابات بكورونا في الهند يتخطّى خمسة ملايين إصابة والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 سبتمبر 2020
تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الهند الأربعاء خمسة ملايين مصاب، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحّة وأظهرت أن الوباء يتفشّى بوتيرة غير مسبوقة في البلاد.
وارتفع عدد الإصابات بالفيروس الفتّاك في الهند بمقدار مليون إصابة في غضون 11 يوماً فقط، في زيادة قياسية عالمية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 5.02 مليون إصابة.
والهند هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس خلف الولايات المتّحدة التي سجّلت لغاية اليوم 6.59 مليون إصابة.
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