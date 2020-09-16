شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 أظهرت بيانات من وزارة الصحة الإندونيسية أن البلاد سجلت أكبر ارتفاع يومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 3963 حالة اليوم الأربعاء.

Advertisements وسجلت إندونيسيا حتى الآن عن 228993 إصابة. وأوضحت البيانات تسجيل 135 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9100، وهو أكبر عدد من الوفيات في جنوب شرق آسيا.

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