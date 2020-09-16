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إندونيسيا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 16 سبتمبر 2020

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الإندونيسية أن البلاد سجلت أكبر ارتفاع يومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 3963 حالة اليوم الأربعاء.

 

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وسجلت إندونيسيا حتى الآن عن 228993 إصابة.

 

وأوضحت البيانات تسجيل 135 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9100، وهو أكبر عدد من الوفيات في جنوب شرق آسيا.

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