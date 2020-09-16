شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 5670 إصابة جديدة بكورونا و132 وفاة والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 سجلت روسيا اليوم الأربعاء 5670 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى مليون و79519 حالة، في رابع أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وقالت السلطات إن 132 شخصا توفوا بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في روسيا إلى 18917

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