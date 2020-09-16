دولة الإمارات توزع مساعدات لمتضرري الفيضانات في السودان

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

يواصل الهلال الأحمر الإماراتي، الثلاثاء، حملة المساعدات التي يقدمها لمتضرري السيول والأمطار في السودان.



وقام وفده الزائر بتوزيع مواد إغاثة مختلفة ومواد غذائية بمنطقة (أبو قمري) في محلية الحوش بولاية الجزيرة وسط السودان، استفاد منها أكثر من 3500 من المتضررين من السيول والأمطار بالمنطقة.

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وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية، فقد تضمنت المساعدات الإغاثية مواد غذائية بالإضافة إلى مواد الإيواء.

وقوبلت هذه المبادرة بالإشادة والتقدير من قبل المستفيدين منها، حيث عبروا عن بالغ شكرهم للفتة الإنسانية من الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشاروا إلى أن دولة الإمارات ظلت على الدوام تقدم العون والمساندة للسودان في مختلف المواقف والظروف مما يؤكد على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإماراتية، التي وصلت إلى السودان لنجدة متضرري السيول والفيضانات، والتي جاءت بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.