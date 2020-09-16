شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة نهم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:13 مساءً, 16 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم، مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية “إن قوات الجيش الوطني اليمني حررت مواقع التباب الصفر الإستراتيجية في جبهة نجد العتق، خلال معارك عنيفة تكبّدت فيها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.

وأضاف المصدر “أن قوات الجيش استعادت آليات وأسلحة كانت بحوزة عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في تلك المواقع، فيما دكّت مدفعية الجيش تجمعات ومواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية الإرهابية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بالميليشيات خسائر بشرية ومادية”.

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