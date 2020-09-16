شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسلم الكويت رفات 21 مفقودا منذ حرب الخليج والان نبدء بالتفاصيل
تسلمت السفارة الكويتية في بغداد اليوم الأربعاء من الحكومة العراقية رفات 21 مفقودا يعتقد أنها لأسرى كويتيين خلال الغزو العراقي للكويت في عام .1990
وجرت مراسيم تسليم الرفات قرب مطار بغداد الدولي بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع العراقية ومنظمة الصليب الاحمر الدولية ومكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وقال القائم بالأعمال بالانابة في سفارة دولة الكويت لدى العراق محمد الوقيان قوله إن تسليم الرفات جاء في إطار مواصلة الجهود المبذولة بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الاخرى.
وأضاف الوقيان أنه يعتقد وفقا للمؤشرات الأولية أن الرفات يعود لأسرى ومفقودين كويتيين عثر عليهم في بادية السماوة جنوبي العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسلم الكويت رفات 21 مفقودا منذ حرب الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.