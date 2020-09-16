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العراق يسلم الكويت رفات 21 مفقودا منذ حرب الخليج

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تسلمت السفارة الكويتية في بغداد اليوم الأربعاء من الحكومة العراقية رفات 21 مفقودا يعتقد أنها لأسرى كويتيين خلال الغزو العراقي للكويت في عام .1990

وجرت مراسيم تسليم الرفات قرب مطار بغداد الدولي بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع العراقية ومنظمة الصليب الاحمر الدولية ومكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وقال القائم بالأعمال بالانابة في سفارة دولة الكويت لدى العراق محمد الوقيان قوله إن تسليم الرفات جاء في إطار مواصلة الجهود المبذولة بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الاخرى.

وأضاف الوقيان أنه يعتقد وفقا للمؤشرات الأولية أن الرفات يعود لأسرى ومفقودين كويتيين عثر عليهم في بادية السماوة جنوبي العراق.

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