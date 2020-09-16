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نتائج إيجابية لتجارب اللقاح الصيني في الإمارات

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي في بكين إن الصين والإمارات رصدتا بعض النتائج الإيجابية في تجارب المرحلة الثالثة للقاح كوفيد-19.

كانت الإمارات قد وافقت يوم الاثنين على الاستخدام الطارئ للقاح لفيروس بعد ستة أسابيع من بدء التجارب السريرية له داخل البلاد.

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