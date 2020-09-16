شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج إيجابية لتجارب اللقاح الصيني في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي في بكين إن الصين والإمارات رصدتا بعض النتائج الإيجابية في تجارب المرحلة الثالثة للقاح كوفيد-19.

كانت الإمارات قد وافقت يوم الاثنين على الاستخدام الطارئ للقاح لفيروس كورونا بعد ستة أسابيع من بدء التجارب السريرية له داخل البلاد.