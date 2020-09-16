شكرا لقرائتكم خبر عن الأعصار «سالي» يوقف 25% من إنتاج نفط خليج المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

تحرك الإعصار سالي بمحازاة ساحل الخليج الأمريكي اليوم الأربعاء مبتعدا عن حقول النفط ببينما أغرق المنطقة بأمطار غزيرة قد تقلص الطلب على الوقود في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وتسبب الإعصار في توقف ما يربو على ربع إنتاج النفط والغاز الأمريكي في خليج المكسيك وأثار أمواجا عاتية مما أدى لإغلاق موانئ من لويزيانا حتى فلوريدا. وتحرك ببطء نحو البر اليوم الأربعاء إلى الساحل بين مسيسبي وفلوريدا.

وعلى الرغم من أن سالي فقد بعض قوته فإنه لا يزال إعصارا من الفئة الأولى حيث تبلغ سرعته 140 كيلومترا في الساعة. وتتجه مرافئ النفط والكيماويات على طول نهر المسيسبي لإعادة الفتح مع فرض قيود بينما تتأهب بعض الشركات إلى إعادة العمال إلى المنصات البحرية غدا الخميس.