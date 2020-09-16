كيف احتفى ترامب بمعاهدة السلام؟.. هذا ما فعله على تويتر

شهد حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحديث واجهته بصورة توقيع معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين من جانب، وإسرائيل من جانب آخر.



ويأتي تحديث واجهة حساب ترامب احتفاء بالسلام الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية، وتوج بتوقيع المعاهدة مساء الثلاثاء، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل، الثلاثاء، رسميا معاهدة السلام في البيت الأبيض بحضور ترامب وعدد من الوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى.

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ووقع معاهدة السلام عن الجانب الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.