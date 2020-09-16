"معاهدة إبراهيم".. سلام بكل الأديان ولكل الشعوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل، رسميا معاهدة السلام في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى.
الإمارات والبحرين وإسرائيل توقع رسميا معاهدة السلام
ووقع معاهدة السلام عن الجانب الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
نتنياهو يشكر الإمارات والبحرين لتوسيع دائرة السلام
ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وقبيل التوقيع، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جلسة مباحثات مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن "السلام هو مبعث السعادة والأمل وما ينبغي القيام به دوما".
وأضاف: "تشرفت بالمشاركة في إحلال السلام.. ليس للإمارات فقط ولكن للمنطقة بأسرها".
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