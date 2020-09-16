خبز الأمراء.. الدوق والدوقة يخلعان الثوب الملكي

تباهت كيت ميدلتون دوقة كامبريدح بمواهبها في الخبز، اليوم، بينما عبرت هي وزوجها الأمير ويليام عن دعمهما للبريطانيين الذين طالتهم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشمر الزوجان عن ساعديهما لعجن قطع خبز (البيجل) بمخبز "بيجل بيك" الذي يعمل على مدار 24 ساعة، بعدما كان قد اضطر لغلق أبوابه خلال أزمة كورونا، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وبارتداء أقنعة الوجه، توجه الزوجان إلى المتجر الواقع في غرب لندن لفرد العجين، وأظهر ويليام هو الآخر مهاراته بالمطبخ أثناء مساعدته لزوجته.

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أما عن كيت، فقد ارتدت مئزرًا لحماية فستانها الأحمر الذي يبلغ سعره 550 جنيها إسترلينيا من ماركة "بيولا لندن"، وتعالت الضحكات بينما وضعت هي وويليام العجينة بالوعاء.



