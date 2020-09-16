هدير عادل - الخليج 365الأربعاء 2020/9/16 12:14 م بتوقيت أبوظبي
تباهت كيت ميدلتون دوقة كامبريدح بمواهبها في الخبز، اليوم، بينما عبرت هي وزوجها الأمير ويليام عن دعمهما للبريطانيين الذين طالتهم جائحة فيروس كورونا المستجد.
وشمر الزوجان عن ساعديهما لعجن قطع خبز (البيجل) بمخبز "بيجل بيك" الذي يعمل على مدار 24 ساعة، بعدما كان قد اضطر لغلق أبوابه خلال أزمة كورونا، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وبارتداء أقنعة الوجه، توجه الزوجان إلى المتجر الواقع في غرب لندن لفرد العجين، وأظهر ويليام هو الآخر مهاراته بالمطبخ أثناء مساعدته لزوجته.
أما عن كيت، فقد ارتدت مئزرًا لحماية فستانها الأحمر الذي يبلغ سعره 550 جنيها إسترلينيا من ماركة "بيولا لندن"، وتعالت الضحكات بينما وضعت هي وويليام العجينة بالوعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر خبز الأمراء.. الدوق والدوقة يخلعان الثوب الملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.