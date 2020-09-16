"افتكر جرائم الإخوان".. سجل الإرهاب يفرد صفحاته على التواصل الاجتماعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر هاشتاق "#الشعب_هيربي_الإخوان"، الترند في مصر بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ حيث تفاعل آلاف المغردين المصريين، مذكرين بجرائم جماعة الإخوان الإرهابية.



كما تصدر هاشتاق "#الشعب_يريد_السيسي" صفحات المصريين بموقع "تويتر" بأكثر من 20 ألف تغريدة، وتضمنت التدوينات تأكيدات على مساندة القيادة المصرية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.





ومر أكثر من ٧ أعوام على كشف الشعب المصري لإرهاب جماعة الإخوان وأجندتهم التخريبية في المنطقة، حيث السجل الأسود من الجرائم التي لا تنسى وتركت بصماتها الدموية محفورة في أذهان المصريين.

وخلال الساعات الأولى من تدشين هاشتاق "#الشعب_هيربي_الإخوان"، تفاعل المصريون بتدوينات تؤكد إدراكهم لحقيقة الجماعة الإرهابية ورفضهم لأي دعوات تحريضية لنشر الفوضى في بلادهم.









وأكد المغردون أنه لا عودة للوراء، لا سيما بعدما انكشف الوجه القبيح للجماعة، التي تسعى للخراب والدمار.

وشددوا على مساندتهم ودعمهم الكامل للرئيس المصري، مشيدين بمواقفه التي واجه فيها إرهاب الإخوان ومخططاتهم التخريبية، وانحيازه للدولة المصرية.

وشارك عدد من المغردين العرب في الهاشتاق، مشيرين إلى دور مصر الريادي ورئيسها في حماية المنطقة من خطر الإرهاب خلال السنوات الماضية.

افتكر جرائم الإخوان

كما تداول أيضا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عبر عدة هاشتاقات صوراً وفيديوهات تشير إلى عنف التنظيم في الفترات السابقة وحالة الفوضى خلال حكمهم للبلاد قبل عزلهم بثورة شعبية في 30 يونيو/حزيران 2013.

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وعبر هاشتاق "#افتكر_جرايم_الإخوان"، أكد المغردون استمرارهم في كشف مخططات الإخوان التي تستهدف أمن البلاد، فضلا عن دعم مؤسسات الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب

وهاجم عدد من رواد تويتر، المقاول الهارب محمد علي، صاحب الدعوات التخريبية للتظاهر والتي باءت جميعها بالفشل، وكتب أحمد علاء "مصر فوق الجميع.. أنا نفسي أشوف اللي اسمه محمد علي الشعب كله هيقوم بيه (يتصدى له)".





فيما فضل عدد آخر تجاهله وعدم إعطائه أكبر من حجمه لا سيما مع وعي المصريين.

الشعب يريد السيسي

وتصدرت مجموعة من الهاشتاقات المؤيدة للسيسي، حسابات المصريين، كان في مقدمتها "#مصر_الكبيرة_بالسيسي_أميرة" و"#الشعب_يريد_السيسي"، وعبر المغردون عن تأييدهم الكامل ودعمهم التام للدولة المصرية، مستعرضين سجلا حافلا بالإنجازات لرئيسهم منذ توليه حكم البلاد.

وعبر المصريون عبر الهاشتاقات عن ثقتهم في قيادة الرئيس المصري، الذي دعوه إلى استكمال مسيرته بعبارات "كمل يا سيسي" و"معاك يا ريس" و"تحيا مصر".

فيما تطرق مجدي ميخائيل لمواجهة الدولة للجان الإلكترونية الإخوانية بقوله: "أعظم إنجازاتك يا ريس إنك حبست الإخوان في الكيبورد وبقى آخرهم كام هاشتاق، وخليتنا نشوف الإخواني يسب ويلعن في الإخوان وينكر إنه إخوان مع إنه متأكد إننا متأكدين إنه إخوان، كمل يا ريس وراك شعب أصيل بيحبك يا بطل وعزير مصر قاهر".



