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إشادات بالدور الإماراتي بسبب إغاثتها للسودان من أضرار السيول والفيضانات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

إشادات بالدور الإماراتي بسبب إغاثتها للسودان من أضرار السيول والفيضانات

متابعات_ الخليج 365

ثمنت سفيرة النوايا الحسنة، الإعلامية عايدة عبد الحميد، الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من أضرار السيول والفيضانات الأخيرة التي ضربت السودان، مؤكدة أن الإمارات كانت ولا تزال صاحبة الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة تجاه الإنسانية عامةً وهذه الأزمة في السودان بصفة خاصة.

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ولفتت عايدة عبد الحميد وفقا لموقع لـ24، إلى أن المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها الإمارات للسودان، تؤكد مواقف الدولة النبيلة المساندة دائماً للشعب السوداني في كل الأحوال والظروف.

 

وقالت "نحن أبناء الجالية السودانية في الإمارات، وأهلنا في السودان، نجدد الشكر للقيادة الحكيمة في وطن الإنسانية دولة الإمارات، ونقدر كثيراً هذه المساندة التي من شأنها أن تحدث الفرق المطلوب في جهود التصدي لأضرار الفيضانات في وطننا السودان".

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