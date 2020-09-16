إشادات بالدور الإماراتي بسبب إغاثتها للسودان من أضرار السيول والفيضانات

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إشادات بالدور الإماراتي بسبب إغاثتها للسودان من أضرار السيول والفيضانات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ثمنت سفيرة النوايا الحسنة، الإعلامية عايدة عبد الحميد، الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من أضرار السيول والفيضانات الأخيرة التي ضربت السودان، مؤكدة أن الإمارات كانت ولا تزال صاحبة الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة تجاه الإنسانية عامةً وهذه الأزمة في السودان بصفة خاصة.
ولفتت عايدة عبد الحميد وفقا لموقع لـ24، إلى أن المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها الإمارات للسودان، تؤكد مواقف الدولة النبيلة المساندة دائماً للشعب السوداني في كل الأحوال والظروف.
وقالت "نحن أبناء الجالية السودانية في الإمارات، وأهلنا في السودان، نجدد الشكر للقيادة الحكيمة في وطن الإنسانية دولة الإمارات، ونقدر كثيراً هذه المساندة التي من شأنها أن تحدث الفرق المطلوب في جهود التصدي لأضرار الفيضانات في وطننا السودان".
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