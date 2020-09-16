104 مرشحين لانتخابات النواب يخضعون للكشف الطبي بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

كشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بدمياط، اليوم الأربعاء، أن حصيلة المتقدمين للكشف الطبي لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بلغت ٤٨ شخصًا في اليوم الأول، قبل أن يصل العدد إلى 104 صباح اليوم.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن يجرى حصر حصيلة المتقدمين بنهاية كل يوم من الأيام المقررة، للكشف والممتدة حتى 26 سبتمبر الجاري.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط، بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2020، اعتبارًا من الجمعة 11 سبتمبر، تحت إشراف المجلس الطبي العام بلجنته الموجودة في مستشفى دمياط التخصصي.

وناشدت المديرية راغبي الترشح التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص، لتحديد ساعة وتاريخ الكشف الطبي.