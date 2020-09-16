توقيع الكشف الطبي على 88 مرشحًا محتملًا لمجلس النواب بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

واصلت المراكز الطبية بمدن الأقصر، استقبال المرشحين المحتملين لعضوية مجلس النواب 2020 لليوم السادس على التوالي، لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة، والمستمرة حتى ٢٦ من الشهر الجاري.

وقال الدكتور أحمد حمزة مدير المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر، إنه جرى توقيع الكشف الطبي والفحوصات اللازمة على 88 متقدمًا من الراغبين للترشح لمجلس النواب على مدار الأيام الأربعة الماضية، لافتًا إلى أن المرشح يسجل بياناته على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، لتحديد الأماكن التي يجري الفحص بها.