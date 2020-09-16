السيسى يصل مقر افتتاح الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: وصل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب فى محافظة الإسكندرية. ومن المقرر أن يشارك الرئيس السيسى فى افتتاح عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات تعليمية جديدة، لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.

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