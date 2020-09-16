أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

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وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنك البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.