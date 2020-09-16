المغرب / عاملون بالقطاع الطبّي يحتجّون و36 وفاة بكورونا في يومٍ واحد

نظّم عاملون بالقطاع الطبي بالمغرب إحتجاجات بسبب ما إعتبروه سوء ظروف العمل ونقص العمالة وضعف تجهيزات المنشآت العلاجية في وقت يواجهون فيه إرتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وذكرت نقابات للعاملين بقطاع الصحة أن بعض وحدات الرعاية المركّزة بالمستشفيات تجاوزت طاقتها الإستيعابية وأن أقساما أخرى ممتلئة.

وقالت "حركة الممرضين وتقنيي الصحة" إن 526 ممرضا أصيبوا بالعدوى، وهو ما يفاقم من نقص الطواقم الطبية

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وكانت وزارة الصحة المغربية أمس الاثنين، قد أعلنت عن تسجيل 1517 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 88203 حالة.

وسجلت المغرب 36 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1614 حالة .