نتنياهو: قصف إسرائيل الليلة هدفه “عرقلة السلام مع دول الخليج‎”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ دقيقتين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أن الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة الليلة الماضية اتجاه اسرائيل تهدف إلى ”عرقلة السلام“ بين إسرائيل ودول الخليج.

وقال نتنياهو في بيان ”يريدون عرقلة السلام، لن يتمكنوا من ذلك، سنضرب كل من يحاول إيذاءنا، وسنمد يد السلام إلى كل من يمد يده إلينا لصنع السلام“.

وأصدر الجيش الاسرائيلي صباح الاربعاء بيانا صحفيا عقب قصف الطائرات الحربية عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة .

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وقال جيش الاحتلال في بيان صحفي ان طائرات ومروحيات حربية قصفت عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه اسرائيل مساء أمس.

في المقابل، حذرت حركة حماس التي تدير قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إسرائيل من التصعيد العسكري بعد ليلة من القصف المتبادل بين الجانبين.

وقالت الحركة في بيان ”سنزيد من ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه“، مضيفة أن ”قيادة المقاومة قالت كلمتها، سيدفع الاحتلال ثمن أي عدوان على شعبنا أو على مواقع المقاومة، سيظل الرد مباشرا، فالقصف بالقصف“.

وكانت الفصائل المسلحة في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، أطلقت صاروخين باتجاه البلدات الواقعة جنوب إسرائيل، فيما ردت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، بقصف عدة مواقع تابعة لكتائب القسام التابعة لحركة حماس.