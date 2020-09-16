كورونا.. حكومة إيرلندا تعزل نفسها و12 إصابة جديدة بالصين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 18 دقيقة

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في 210 دولة حول العالم ، مسجلا أكثر من 29.7 مليون إصابة ونحو 939 حالة وفاة منذ ظهوره أواخر شهر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان الصينية .

حكومة إيرلندا تعزل نفسها

قال رئيس البرلمان الأيرلندي شون أوفيرجيل، إن البرلمان علق عمله أسبوعا، وإن أعضاء الحكومة الأيرلندية تم إبلاغهم بأن يعزلوا أنفسهم في المنازل، بعد إصابة وزير الصحة ستيفن دونيلي بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أوفيرجيل للبرلمان أنه “بناء على الأحداث التي وقعت اليوم، صار ضروريا أن تعزل الحكومة نفسها، ولذلك لا توجد إمكانية للقيام بالعمل ويبقى عمل البرلمان معلقا حتى يوم الثلاثاء المقبل أو حتى صدور توجيهات لي” من رئيس الوزراء.

وقال التلفزيون الرسمي (تي.آر.إي) إن دونيلي طلب فحصا خاصا بـ(كوفيد-19) بعد الظهر الثلاثاء، ولم يرد مكتبه على الفور على طلب للتعليق.

ارتفاع وفيات المكسيك

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وقالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و629 وفاة يوم الثلاثاء ليصل إجمالي الإصابات إلى 676487 وإجمالي الوفيات إلى 71678.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.

12 إصابة جديدة في الصين

أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، صعودا من 8 حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين 16 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 9 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ(كوفيد-19) في الصين 85214 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.