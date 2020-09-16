رسميا..يوشيهيدي سوغا رئيسا للوزراء في اليابان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

انتخب يوشيهيدي سوجا رئيسا لوزراء اليابان، اليوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات في البرلمان، خلفا لرئيس الحكومة السابق شينزو آبي، الذي استقال لأسباب صحية.

ومن المرتقب أن يعلن سوغا (71 عاما)، المقرب من آبي، عن تشكيلة حكومته في وقت لاحق، ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو 8 سنوات.

وكان سوغا قد فاز، الاثنين الماضي، بالانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي، لكي يصبح رئيسا جديدا للحزب.

ووعد سوغا في خطاب أمام حزبه بمواصلة سياسة سلفه آبي، الذي كان يتولى السلطة في اليابان منذ نهاية 2012.

وكان سوغا كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة آبي. وقد وصوت البرلمان الياباني لصالح انتخاب سوغا، حيث يملك الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه الأغلبية.

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وقال سوغا في وقت سابق إنه سيسير على نهج آبي المتمثل في سياسة نقدية بالغة التيسير ويواصل الإنفاق الحكومي والإصلاحات ويعتمد نهجا دبلوماسيا يرتكز على التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان، وفقا لرويترز.

ويعتبر سوغا حليفا قديما لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وشغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء خلال رئاسة آبي للحكومة التي استمرت نحو 8 سنوات.

وكان آبي، أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، أعلن الشهر الماضي إنه سيستقيل بسبب سوء حالته الصحية.

ويواجه سوغا الذي تنقصه الخبرة الدبلوماسية تحديات جغرافية سياسية مثل بناء علاقات مع الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية في الثالث من نوفمبر وتحقيق توازن بين تنامي القوة البحرية الصينية والترابط الاقتصادي بين البلدين.

وتدور تكهنات بأن سوغا سيدعو لانتخابات مبكرة لمجلس النواب في الشهر المقبل لتعزيز فرص فوزه بفترة كاملة تستمر 3 سنوات كزعيم للحزب الديمقراطي الحر العام المقبل.

ولا بد من إجراء انتخابات مجلس النواب بحلول أواخر أكتوبر 2021.