مصر تسجل 163 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

سجلت مصر ، الثلاثاء ، 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 حالة وفاة في الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة ،مقارنة بـ 168 إصابة و13 حالة وفاة ، الإثنين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الثلاثاء، عن خروج 776 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 85745 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 101340 حالة، من ضمنهم 85745 حالة تم شفاؤها، و 5679 حالة وفاة.

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وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري قد أكد، الثلاثاء، أن القاهرة “تستعد وتتحسب للأسوأ”، فيما يتعلق بفيروس كورونا الذي تتعدد التحذيرات من “تطوراته القاسية” خلال الفترة المقبلة ، وذلك على ضوء التحذير الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بشأن تطورات وباء كورونا خلال الشهرين القادمين .

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس، شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.